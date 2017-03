Freispruch im letzten Silvester-Verfahren

Massenhafte sexuelle Übergriffe auf Frauen zum Jahreswechsel 2015/16 in Köln und anderen Großstädten sorgten nach Bekanntwerden für eine hitzige politische und gesellschaftliche Debatte. In Hamburg, wo mehr als 400 Frauen Anzeige wegen sexueller Belästigung oder Nötigung sowie wegen Diebstählen erstattet hatten, sahen sich Polizei und Staatsanwaltschaft danach offenbar so unter Druck, dass sie alle Grundsätze rechtsstaatlichen Vorgehens und sauberer Ermittlungsarbeit fahren ließen. Vergangenen Donnerstag ging in der Hansestadt nun auch das dritte und wahrscheinlich letzte Verfahren gegen wegen der Vorfälle mit einem Freispruch zu Ende.

Das Landgericht Hamburg sprach Behzad S. vom Vorwurf der sexuellen Nötigung in besonders schwerem Fall, der gefährlichen Körperverletzung, des Raubs und der tätlichen Beleidigung frei. Es war ein Freispruch erster Klasse. »Der Angeklagte war an den Übergriffen weder als Täter noch als Teilnehmer beteiligt«, sagte die Vorsitz...