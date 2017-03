Verheerende Aussichten

Der Klimawandel ist in vollem Gange. Im dritten Jahr in Folge wurde 2016 ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Das war das erste Mal seit dem Beginn halbwegs flächendeckender Temperaturaufzeichnungen im vorletzten Jahrhundert, dass gleich drei Rekordjahre aufeinanderfolgten. Für gewöhnlich sind dem Erwärmungstrend zufällig oder periodisch auftretende Schwankungen verschiedener Intensität überlagert, so dass sich die Kurve der über den ganzen Globus gemittelten Temperatur durch ein beständiges Auf und Ab auszeichnet und die Erwärmung erst über einen längeren Zeitraum deutlich wird. Das macht die Häufung der Rekorde so ungewöhnlich.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sprach in ihrem letzte Woche veröffentlichten jährlichen Zustandsbericht für das globale Klima davon, dass die über den ganzen Planeten gemittelte Temperatur 2016 bereits 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen habe. Damit nähert sich das Klima bereits der Grenze von...