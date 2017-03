Präzise Anleitung zu notwendigen Fragen

Der vierzehnjährige Benny ist von zwei Dingen fasziniert: von Filmen und von Gewalt. Seine Eltern, die sich mit ihm sonst wenig beschäftigen, haben ihm sein Zimmer mit allen technischen Hilfsmitteln ausgestattet, die es 1992 gab, als Michael Haneke »Benny’s Video« drehte. Eine Überwachungskamera liefert Bilder von der Straße, kann aber auch so umgeschaltet werden, dass sie den Raum erfasst.

Aus der Videothek leiht sich Benny am liebsten Filme aus, die Blut und Leichen zeigen; er weiß, dass er dabei nur Plastik und Ketchup sieht. Auf einem seiner Lieblingsvideos ist hingegen zu sehen, wie ein Schwein real mit einem Bolzenschussgerät getötet wird. Diese Aufnahme sieht er sich wieder und wieder an – mal im Rücklauf, in dem der am Boden liegende Kadaver wiederaufersteht, mal in Zeitlupe, die jedes Zucken des Tiers hervorhebt. Offenkundig ist Benny ein idealer Zuschauer, der an Details interessiert ist.

Freilich wird er darüber zum Täter. Jedenfalls tötet er ein...