»Und dann sowas«

Tyron Zeuge bleibt der einzige deutsche Weltmeister im Profiboxen. Am Samstag verteidigte der 24jährige in der Potsdamer MBS-Arena seinen WM-Titel im Supermittelgewicht in der Version der WBA gegen den zehn Jahre älteren Nigerianer Isaac Ekpo.

3.500 Zuschauer wollten dabeisein, bekamen aber nicht sonderlich viel für ihr Geld geboten. Denn Zeuge, der Junge aus Berlin-Neukölln, blutete nach einem unabsichtlichen Kopfstoß des Rivalen aus einem Cut an der rechten Augenbraue so heftig, dass nach der fünften Runde abgebrochen werden musste. Laut Reglement wird in einem solchen Falle zu diesem Kampfzeitpunkt die Richterwertung zusammengezählt, und da war Zeuge dreimal vorn.

Den alten und neuen Champ beglückte das nicht sonderlich. »Man trainiert zwölf Wochen für einen solchen Kampf, und dann so etwas. Dumm gelaufen«, meinte er anschließend. Bild titelte malerisch »Blut-Sieg für Zeuge« und zitierte dessen eigene Wertung: »Beim n...