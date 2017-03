Keine Alternative

Gegen Profitgier anzuschreiben, klingt erst mal gut. Und allein der Titel des Buches dürfte dem Autor einige Leser bescheren. Schließlich pfeifen es mittlerweile sämtliche Spatzen von den Dächern: Der Neoliberalismus hat, zumindest hier in Deutschland, ideologisch abgewirtschaftet. Sogar führende SPD-Politiker haben seit kurzem begriffen, dass man sich wieder einer gewissen sozialen Rhetorik befleißigen sollte.

Der Wirtschaftsjournalist Caspar Dohmen, regelmäßiger Autor der Süddeutschen Zeitung, schreibt in seinem neuesten Buch »Profitgier ohne Grenzen« über soziale Schweinereien von Großunternehmen. Er schildert Umweltverbrechen und Sklavenarbeit, prangert »Union Bashing« an, schildert mit Sympathie die Aktivitäten von Gewerkschaftern, Umweltschützern und Nichtregierungsorganisationen (NGO), fordert am Ende sogar einen global geltenden Mindestlohn.

Er berichtet über eine Klage nigerianischer Bauern gegen de...