Ausbildung von Seelenadel

Das unumstößliche Gesetz der Buchmessen wurde von Harry Rowohlt formuliert: Die eigentliche Buchmesse ist außerhalb der Buchmesse. Wenn man also Spaß haben und etwas mit Kultur erleben möchte, dann muss man die Messehallen weiträumig umgehen und sich irgendwo sonst herumtreiben. Und weil die Leipziger freundliche und gebildete Menschen sind, machen sie es einem besonders leicht, denn sie haben ihre Messe vor die Tore der Stadt verlegt und organisieren zudem noch das umfangreiche Begleitprogramm »Leipzig liest«. Und da man als Kommunist einen Hang zur Affirmation hat, wie Hacks sagt, also nicht immer bloß rumnörgeln möchte, sei nun die mit Abstand schönste Veranstaltung eben jenes Begleitprogramms in Grund und Boden gelobt, auf dass sich alle Organisatoren einheitlich blöder ...