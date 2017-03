Gute Bank, schlechte Bank

Die niederländische Bank ING Groep hat sich aus der Finanzierung der umstrittenen Dakota-Access-Pipeline in den USA zurückgezogen. Das hat das Geldinstitut in der vergangenen Woche mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur ANP am 21. März meldete. Die 1.800 Kilometer lange Ölleitung ist höchst umstritten, weil sie durch das Stammesgebiet der Standing Rock Sioux führt und deren Trinkwasser bedroht. Die amerikanischen Ureinwohner wehren sich seit Monaten mit Protestcamps und Blockaden gegen das Projekt.

ING gehörte zu einem Konsortium aus 17 Banken, das für den Bau der Pipeline Kredite in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt. ING war mit 120 Millionen Dollar beteiligt. Bayern LB, Citybank und Crédit Agricole sind ebenfalls Teil des Konsortiums. Als der niederländische Konkurrent ABN Amro vor einem Monat sein allerdings nur indirektes finanzielles Engagement bei der Dakota-Pipeline beendete, hatte ING darauf hingewiesen, dass Klauseln in i...