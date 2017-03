Putins Achillesferse

Nach den Antikorruptionsprotesten vom Sonntag ist die russische Justiz jetzt dabei, die mehreren hundert wegen »Beteiligung an einer ungenehmigten Versammlung« Verhafteten »abzuarbeiten«. Rechtsanwälte berichteten der liberalen Nowaja Gazeta, die Protokolle und Anklageschriften seien schlampig und nach dem »Copy and paste«-Prinzip erstellt. Oppositionelle Medien meldeten, dass in der Regel Geld- oder Arreststrafen von einigen Tagen verhängt würden. Auch »offizielle« Portale berichteten über »Überreaktionen« der Behörden. So hätten etwa in Nischni Nowgorod Eltern Strafmandate dafür bekommen, dass ihre Kinder am Sonntag auf die Straße gegangen seien.

Die leicht panisch wirkenden Reaktionen der Staatsmacht gelten einer politischen Neuheit: dass an diesem Sonntag tatsächlich im ganzen Land viele junge Leute auf die Straße gegangen sind – nicht nur in Moskau und St. Petersburg, sondern auch in der Provinz. Das ist eine Generation, die lange als unpolitisch galt...