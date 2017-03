Pol & Pott. Feta saganaki

Das Beste am Film »Highway to Hellas« (Deutschland 2015) von Aron Lehmann ist das Land, in dem er spielt: Griechenland. Es wird von der EU seit längerem fertiggemacht. Und damit auch von Deutschland. Auf den griechischen Inseln soll es besser laufen. Dahin fahren die Deutschen gern in den Urlaub. Werden sie deshalb von den Griechen geliebt? Von Panos (Adam Bousdoukos), dem Besitzer eines kleinen Ladens auf der fiktiven Insel Paladiki, auf jeden Fall, vorausgesetzt es handelt sich um junge Frauen.

Aber Jörg Geissner (Christoph Maria Herbst) ist weder schön noch weiblich. Außerdem hat er den unsinnlichen Beruf eines Bankangestellten. Das ist schon mal ganz schlecht. Was will der auf Paladiki? Na klar: Er soll die Sicherheiten der Paladikinesen für einen einst gewährten Kredit überprüfen. Seine Chefin schickt ihn vor Ort. Als Sicherheiten hatte Paladikis Bürgermeister einst angegeben: Ein Elektrizitätswerk, eine Krankenstation und einen Strand. Die fiesen deu...