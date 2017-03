Jahrelang hat mich diese Angst begleitet. Mal ist sie näher gekommen, mal ist sie in den Hintergrund getreten, es war die Angst, dass sich der Boden unter meinen Füßen auftut und mich verschluckt, dass ich falle und falle, in die Zeit, in den Raum. Zum ersten Mal spürte ich diese Angst, als ich für die Abschlussprüfung lernte. Sie wuchs, als ich die Anträge für mein Promotions­stipendium schrieb, und wuchs weiter, als ich zum ersten Mal vor Studenten stand. Immer größer wurde diese Angst, aber nachdem sich der Boden unter meinen Füßen tatsächlich aufgetan hatte, war ich fast erleichtert.

Ich war erleichtert wie am letzten Tag der Paddeltour, die ich mit meiner Freundin in einem unserer seltenen Urlaube unternahm. Schon vor unserer Abreise hatte es zu regnen begonnen, und der Fluss war für eine Weile gesperrt. Als wir endlich lospaddeln durften, war das Wasser braun und schnell, und der besorgte Bootsverleiher erzählte uns alles über Stromschnellen. Wir ver...