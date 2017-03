Blackrock erwacht

Nach »Brexit« und Trump müssen alle übriggebliebenen EU-Einwohner ihr Kleindeutscheuropa ganz doll liebhaben. Wenn nicht, wird ab sofort nachgeholfen – mit Barem und Besoffenheit. Denn in der Bundesrepublik häufen sich Wahlen, anderswo in den EU-Staaten ist die Stimmung richtig schlecht, überall ist die Rede von sozialer Ungerechtigkeit. Noch ist nicht die Zeit für Blut-und-Boden-Gedöns gekommen, das hierzulande bisher in solcher Lage stets half, das wird bei CSU und AfD in Reserve gehalten, es geht um Größeres.

Erstens um mehr Kohle, um den Laden zusammenzuhalten und neu auszurichten. Sigmar Gabriel plazierte am Dienstag in der FAZ einen Gastbeitrag, in dem er zusätzliches deutsches Geld für Brüssel ankündigte – irgendwann. Am Donnerstag ließ er die Forderung nach mehr Unabhängigkeit der EU von den USA folgen. Zweitens muss wieder Musik in den EU-Stadl. Die Krachdevise lautet: »Europa erwacht«. Das steht über einem ganzseitigen Artikel der Zeit vom 23. Mä...