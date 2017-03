Äpfel aus der Zukunft

»Geiles Kostüm, Schwuchtel!« Mit diesem Spruch auf den Lippen stellt sich die schätzungsweise vierzehnjährige Zeitungsausträgerin Mac einem gleichaltrigen Jungen in den Weg, der in der Halloweennacht im Kostüm der Horrorfilmikone Freddy Krüger ihre etwas jüngere Nebenjobkollegin Erin belästigt. »Du solltest das Sch-Wort nicht mehr sagen«, hält ihr Erin entgegen.

Mac ist der legendäre erste von vier weiblichen »Zeitungsjungen« in Stony Stream, einer fiktiven Vorstadt von Cleveland. Sie flucht, qualmt und legt sich mit Polizisten an. Und sie spielt im Notfall auch mal mit der Pistole ihrer Mutter herum – etwa dann, wenn furchterregende Gestalten auf der Straße auftauchen. Nichtsdestotrotz nehmen ihre Kolleginnen, mit denen sie sich bald in inmitten eines Schlamassels kosmischen Ausmaßes wiederfindet, wiederholt Anstoß an ihrem Sprachgebrauch: »Hörst du mal damit auf? Du klingst wie mein rassistischer Onkel!« »Nicht eure Schuld. Ihr stammt aus einer abgefuckt...