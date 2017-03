Proeuropäer des Tages: Sven Giegold

Die EU genießt in der Grünen Partei hohes Ansehen. Das in erster Linie zwecks Etablierung kapitalistischer »Wettbewerbsfreiheit« gegründete Bündnis wird von den Ökoliberalen der Einfachheit halber als »Europa« bezeichnet – ungeachtet der Tatsache, dass der europäische Kontinent um einiges größer ist als die EU. Letztere nehmen viele Menschen in erster Linie als Bündnis der Bosse wahr, als Rammbock für immer mehr Privatisierung, Deregulierung und den Abbau von Beschäftigtenrechten. Der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold müsste das eigentlich wissen – war er doch als Funkt...