Auftragsmord in Kiew

Der ehemalige russische Parlamentsabgeordnete Denis Woronenkow ist am Donnerstag in Kiew einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Ein Killer wartete vor dem Eingang eines Luxushotels auf ihn, in dem sich Woronenkow mit einem anderen in Kiew lebenden russischen Exparlamentarier, Ilja Ponomarjow, getroffen hatte. Der Politiker wurde von sechs Schüssen getroffen, während der Angreifer nach offiziellen Kiewer Angaben anschließend bei einem Feuergefecht mit Woronenkows Leibwächter selbst tödlich verletzt wurde.

Die Angaben über die Identität des Angreifers sind widersprüchlich. Anton Geraschtschenko, Berater von Innenminister Arsen Awakow und einer der wichtigsten Propagandisten des Kiewer Regimes, erklärte, der Mörder sei ein »in die Reihen der ukrainischen Nationalgarde eingeschleuster russischer Agent« namens Pawel Parschow gewesen und habe einen Ausweis für Teilnehmer am Krieg im Donbass in der Tasche gehabt.

Ukrainische Medien fanden dagegen heraus, dass ei...