Konfrontation mit Pjöngjang

Die UNO droht Nordkorea mit erweiterten Strafmaßnahmen und warnt gleichzeitig vor deren humanitären Folgen. Ist das Zynismus oder Politik? Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) verurteilte am Donnerstag in einer Presseerklärung die letzten Raketentests der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) vom 19. und 21. März. Es handele sich um »schwerwiegende Verletzungen« früherer Resolutionen, mit denen der UNSC schon seit elf Jahren ohne rechtliche Grundlage Experimente der DVRK mit ballistischen Raketen generell zu verbieten versucht. Mehrere dieser Beschlüsse sind mit Sanktionen verbunden. Die Stellungnahme vom Donnerstag enthält keine neuen Strafmaßnahmen, droht solche aber unter Berufung auf »die zuvor ausgedrückte Entschlossenheit des Rates« an.

Ebenfalls am Donnerstag wurde ein Bericht bekannt, der vom offiziellen Koordinator der UNO in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang, dem Inder Tapan Mishra, herausgegeben wurde. Dem Bericht zufolge...