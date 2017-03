Absatzmarkt für US-Produkte

Mit Pomp und weihevollen Worten wird er heute in der italienischen Hauptstadt begangen: der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge. Am 25. März 1957 unterschrieben die Staats- und Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs in Rom mehrere Dokumente, die die europäische Integration nach dem ersten Vorstoß mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1951 auf eine neue Stufe hoben: den EWG-Vertrag, mit dem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft etabliert wurde, den Euratom-Vertrag über den Aufbau der Europäischen Atomgemeinschaft und eine Vereinbarung, die EGKS, EWG und Euratom mit einer parlamentarischen Versammlung, einem Gerichtshof und einem Wirtschafts- und Sozialausschuss versah. Es war der Gründungsakt der Europäischen Gemeinschaften, die sich letztlich zur EU weiterentwickelten und heute in Rom entsprechend gefeiert werden.

