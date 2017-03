Abbas hofft auf Deutschland

Die Schaffung eines friedlichen palästinensischen Staates an der Seite Israels ist nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz aller Rückschläge immer noch der beste Weg, den Nahostkonflikt zu beenden. Sie sehe »nach wie vor keine vernünftige Alternative« zur sogenannten Zweistaatenlösung, sagte die Kanzlerin am Freitag bei einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Berlin. Sowohl das israelische als auch das palästinensische Volk hätten ein Recht darauf, »in Frieden und Sicherheit zu leben«. Das könne »keine der anderen Optionen glaubhaft garantieren«.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich erklärt, ein unabhängiger Palästinenserstaat an der Seite Israels sei nicht die einzig mögliche L...