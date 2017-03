»Keine Waffen an die Peschmerga liefern«

Die Truppen Masud Barsanis, Präsident der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, greifen seit Anfang März die jesidische Bevölkerung im Sindschar-Gebirge an, ebenfalls im Nordirak. Seit Mittwoch protestiert der Zentralverband der Jesidischen Vereine e. V., Nav-Yek, mit einem Infozelt vorm Bundestag in Berlin. Was passiert aktuell im Sindschar?

Barsanis Truppen greifen seit drei Wochen mit deutschen Militärfahrzeugen und Maschinengewehren die Stadt Khana Sor an. Unter dem Vorwand, die Jesiden dort beschützen und befreien zu wollen, sind die sogenannten »Roj-Peschmerga« (Rojava-Peschmerga, jW) erstmals am 3. März militärisch gegen sie vorgegangen. Bei diesen Kampfhandlungen gab es fünf Tote. Die Stadt ist beschützt von den eigenen jesidischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YBS/YJS, die sich nach den Angriffen der Terrormiliz »Islamischer Staat« auf diese verfolgte Minderheit in Sindschar im August 2014 gegründet hatten. Seither leben dort etwa 80.0...