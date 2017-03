Grußbotschaft aus Ankara

Inhaftierte Oppositionspolitiker und Journalisten, zerstörte kurdische Städte hin oder her: Recep Tayyip Erdogan hat es geschafft, die Frage, wen er »Nazi« nennen darf, in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte um die deutsch-türkischen Beziehungen zu rücken. Am Freitag wiederholte der türkische Präsident nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur bei einem Wahlkampfauftritt in Denizli sinngemäß seine Aussagen vom Vorabend: Bereits im Gespräch mit den TV-Sendern CNN-Türk und Kanal D. hatte Erdogan erklärt, solange er als Diktator beschimpft werde, werde er sich entsprechend wehren. Die auch gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich gerichteten Nazivorwürfe Erdogans belasten das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara seit einigen Tagen mehr, als es Menschenrechtsverletzungen im NATO-Partnerland Türkei je vermochten. Er wirft Merkel vor, sich im Streit um die Auftrittsverbote für seine Minister in den Niederlanden und das Vorgehen gegen türkische ...