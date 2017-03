Beim Traditionsverein Alemannia Aachen galt es am Donnerstag schon als gute Nachricht, dass die laufende Saison in der Regionalliga West zu Ende gespielt werden kann. »Mannschaft und Mitarbeiter werden bezahlt«, sagte der vom zuständigen Amtsgericht bestellte Insolvenzverwalter Christoph Niering im Tivoli-Stadion des Viertligisten und fügte an, was schon kaum noch jemand glauben kann: »Es gibt eine Perspektive.«

Bis zum Ende des Jahres soll laut Niering ein Konzept »für die nächsten drei bis fünf Jahre« erstellt werden, zusammen mit dem Verein, der Stadt, Sponsoren und Fans. Am Dienstag hatte die Alemannia Aachen GmbH einen Insolvenzantrag gestellt. Wegen »drohender Zahlungsunfähigkeit«. Im laufenden Etat klafft eine Finanzierungslücke von...