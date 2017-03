Imame und Pfarrer als Verbündete

Noch immer wird in Indonesien jedes fünfte Mädchen verheiratet, bevor es volljährig ist. Dies zeigen Daten der staatlichen Statistikbehörde BPS für 2015. Damit ist der Anteil der Eheschließungen, bei denen die Braut noch nicht 18 war, gegenüber 2010 von 25,5 auf 22,8 Prozent leicht gesunken. Die Regierung des südostasiatischen Inselstaates will das Problem jetzt entschlossen angehen. Das zuständige Ministerium hat Medienberichten zufolge kürzlich einen entsprechenden Plan vorgelegt.

Dabei setzt die Administration auf die Unterstützung durch religiöse Autoritäten. Das betrifft muslimische Geistliche ebenso wie Vertreter der christliche Gemeinden. Neu ist dieser Ansatz nicht. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, plädiert seit längerem dafür, das Thema etwa in die Freitagsgebete in den Moscheen zu integrieren. An einer Anpassung der UNICEF-Leitlinien für die christlichen Kirchen werde derzeit gearbeitet, sagte Rini Handayani vom indonesischen M...