Heldenposen hinterfragt

Seit 30 Jahren findet das Internationale Frauenfilmfestival (IFFF) im jährlichen Wechsel in Dortmund und Köln statt – dieses Mal vom 4. bis 9. April in der Ruhrpottmetropole. Noch immer werden die Macherinnen in schöner Regelmäßigkeit, besonders gern von Männern, mit der grundsätzlichen Frage konfrontiert: Warum muss es das Festival überhaupt geben? Ob es nicht längst selbstverständlich sei, dass Frauen Filme machen? Was denn daran feministisch sei? Dabei liegt bei kaum einem anderen Festival seine Existenzberechtigung so sehr auf der Hand wie bei diesem. So geht aus einer internationalen Studie des European Womens Audiovisual Network (EWA) von 2016 hervor, dass zwar mittlerweile 44 Prozent der Absolventen von Filmhochschulen weiblich sind, aber nur 24 Prozent der Regisseure. Und 84 Prozent der öffentlichen Filmförderung fließen in Projekte, die Männer inszenieren.

