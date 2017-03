Foto der Woche

So viel Wasser hat der Norden Perus seit 1998 nicht mehr gesehen. Dort, wo eigentlich Wüste ist, regnet es seit Ende Januar ohne Pause. Die Folge sind schwere Überschwemmungen und gigantische Erdrutsche. Besonders betroffen sind die Regionen Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima und Cajamarca. Bis Mitte März zählten die Behörden mehr als 70 Todesopfer und rund 700.000 Betroffene. Tausende Familien verloren all ihr Hab und Gut, es mangelt an Trinkwasser un...