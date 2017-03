Der besondere Blick

Wie erst jetzt bekanntwurde, ist der Kameramann Claus Neumann, von Freunden und Kollegen »Paule« genannt, am 20. Februar 78jährig gestorben. Sein Name lädt zu Verwechslungen ein, und so finden sich in einschlägigen Datenbanken Irrtümer wie der, er habe 1970 Michael Verhoevens Skandalfilm »o. k.« fotografiert. Neumann war allerdings 1965 Kameramann bei Walter Heynowskis DEFA-Dokumentarfilm »O. K.«.

Der gelernte Kopierwerksfacharbeiter aus Dresden studierte an der Babelsberger Filmhochschule und fiel durch den »besonderen Blick« auf. Für »Jagdpartie« (1964), den Diplomfilm des sudanesischen Regiestudent...