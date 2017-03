Geld war kein Problem

Nur wer der sehr schmalspurigen Grundannahme, der Osten sei grau und trist gewesen, anhängt, wird sich wundern, dass es dort eine fröhliche Boheme gab. Jutta Voigt beschreibt sie in »Stierblutjahre« als »Maler, Musiker und Dichter, die wenig Geld hatten, aber einen starken Drang zur Kunst, der mit unverhofften Honoraren und fröhlichen Festen lebendig gehalten wurde«. In Anlehnung an Erich Mühsam konstatiert sie eine bewusste Abkehr vom bürgerlichen Milieu und die Auflehnung gegen Konventionen der Lebensführung, Kunst und Politik. Es ging darum, gegen Normen zu verstoßen und zu provozieren, in Kunst und Leben gleichermaßen.

Voigt schreibt in der dritten Person über sich, bzw. über ihr Alter ego Madlen, die Ende der 1950er Jahre in die Ostberliner Boheme gerät, einen Aufbruch miterlebt, 1961 ein Philosophiestudium beginnt, danach Redakteurin der legendären Wochenzeitung Sonntag wird und Zeit ihres Lebens dem Prenzlauer Berg und seiner Szene zutiefst verbunde...