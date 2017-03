Angst vor Übernahme

Marktbeobachter hatten es schon vor einigen Wochen vorhergesagt: Unilever will zumindest einen Teil seiner Margarinesparte verkaufen. Das berichtete die Sunday Times am vergangenen Wochenende. Es gehe dabei um die Margarinemarken Stork, die in den Niederlanden als Blue Band bekannt ist, und Flora, die in Deutschland unter dem Namen Becel in den Kühlregalen liegt. Der britisch-niederländische Konzern hoffe, damit sieben Milliarden Euro einzunehmen. Unilever hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert.

Der Verkauf wäre der erste Schritt auf dem Weg zu einer rigorosen Änderung der Firmenphilosophie, die bis jetzt eher auf den langfristigen Erfolg setzte. Doch ein unmoralisches Angebot des Ketchupgiganten Kraft Heinz in Höhe von 140 Milliarden Dollar hat vor einigen Wochen in der Chefetage von Unilever einen Schock ausgelöst. Broker vermuten, dass knapp über die Hälfte der Investoren den Deal gut gefunden hätten, aber Unilever lehnte ab.

Um in Zukunft vor ...