Atomwaffenverbot jetzt!

Anlässlich der UN-Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot teilte IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung) am Donnerstag in einer Presseerklärung mit:

In vier europäischen NATO-Staaten demonstrieren Aktivisten in dieser Woche vor Atomwaffenlagern und in den Hauptstädten. Sie fordern ihre jeweiligen Regierungen auf, die US-Atomwaffen abzuziehen und sich der Forderung nach einem Atomwaffenverbot anzuschließen. In Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Italien demonstrieren Aktivisten von ICAN (Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, jW) mit dem Spruch »Time to Go – Ban Nuclear Weapons«. Damit machen sie auf die Verhandlungen für ein Atomwaffenverbot aufmerksam, die am nächsten Montag in den Vereinten Nationen beginnen. Außer den Niederlanden und Ungarn bleiben alle NATO-Staaten den UN-Verhandlungen fern. (...) Heute haben Vertreter von IPPNW und ICAN (...) Außenminister Gabriel aufgeford...