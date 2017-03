Blutrosige Zeiten

Bei Rheinmetall herrscht Feierlaune. Der Düsseldorfer Konzern, bei dem sich Militärs weltweit ganz nach Bedarf mit Kampfpanzern, Flugabwehrsystemen oder Artilleriemunition eindecken können, hat am gestrigen Donnerstag seine Geschäftszahlen für das Jahr 2016 bekanntgegeben. Es zeigt sich: Der Handel mit Kriegsgerät brummt. Wie Konzernchef Armin Papperger mitteilte, ist der Umsatz um acht Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gestiegen, das operative Ergebnis sogar um 23 Prozent auf rund 353 Millionen Euro. Vor allem die Rüstungssparte des Unternehmens, das auch Autoteile produziert, um in kriegsärmeren Zeiten nicht pleite zu gehen, boomt gewaltig. Ihr Umsatz ist um mehr als zehn Prozent von 2,6 auf 2,9 Milliarden Euro gewachsen, und es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen: Der Rüstungs-Auftragsbestand ist im vergangenen Jahr von fetten 6,4 Milliarden Euro auf 6,7 Milliarden Euro in die Höhe geschossen. Auch die Aktionäre sol...