Bitte boykottieren!

Im »Failed State« Ukraine (geprägt von Bürgerkrieg, Korruption und faschistischer Gewalt) sind Schlager noch politisch. Im Stil einer Bananenrepublik verbot am Mittwoch nicht etwa die ukrainische Regierung, sondern ihr Geheimdienst SBU die Einreise der russischen Sängerin Julia Samoilowa für die nächsten drei Jahre. Sie kann deshalb nicht am European Song Contest (ESC) teilnehmen, der im Mai in Kiew stattfindet. Warum? Weil sie 2015 auf der Krim aufgetreten ist. Wer dort hinreist, benötige die Zustimmung der Behörden in Kiew, behauptet man in Kiew. Auch wenn die Krim seit 2014 von Moskau regiert wird. Oder gerade deshalb.

Symbole sind alles, besonders, wenn man sonst nichts zu melden hat. »Flame is burning«: Mit diesem Lied sollte Samoilowa für Russland beim ESC antreten. Sie war ohne Publikumsabstimmung vom Moskauer T...