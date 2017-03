Wenig zahlen, oft betrügen

Deutsche Unternehmer enthalten Beschäftigten, die in Minijobs arbeiten, häufig Lohn, Urlaubs- und Krankengeld vor. Das geht aus einem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Gutachten des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) hervor. Das Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalens hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Ergebnisse mit denen einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2012 vergleichen zu können. Zentraler Befund des neuen Papiers: Zwar sind die Arbeitsbedingungen bei den 450-Euro-Stellen mittlerweile besser als noch vor fünf Jahren. Doch viele Chefs umgehen immer noch die gesetzlichen Vorgaben.

»Beschäftigte in Minijobs haben dieselben Rechte wie andere Angestellte. Doch in der Praxis sieht es leider anders aus«, sagte NRW-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (SPD). 14,5 Prozent der Minijobber erhielten Stundenlöhne unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Nur in wenigen Fällen handele es sich dabei um legale Unterschreitu...