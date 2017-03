Zusagen gelten nicht für Afghanen

Wenn das von SPD und Grünen regierte Hamburg abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abschieben will, gelten weder Gesetze noch eigene Zusagen. Diesen Eindruck musste gewinnen, wer bei einer Pressekonferenz in der Hamburger Beratungsstelle »Café Exil« am Mittwoch die Schilderungen von Anwälten und Vertretern von Hilfsorganisationen verfolgte. Sie berichteten von drei Fällen, die ein rücksichtsloses Vorgehen der Hamburger Ausländerbehörde belegen, und forderten den Senat auf, sofort einen Abschiebestopp zu beschließen.

Im Gegensatz zu allen anderen norddeutschen Bundesländern hat sich die Hansestadt, deren afghanische Community als die größte Europas gilt, an allen drei Sammelabschiebungen nach Afghanistan in Dezember, Januar und Februar beteiligt. »Hamburg steht bei diesem Thema offenbar an der Seite Bayerns«, erklärte Rechtsanwältin Anette Schmidt. Ihr war es im Dezember in letzter Minute gelungen, die Abschiebung eines Schülers nach Afghanistan zu verhi...