Oskar will es wissen

Wenige Tage vor der Landtagswahl im Saarland am kommenden Sonntag zeichnet sich in Umfragen eine Mehrheit für SPD (zwischen 32 und 34 Prozentpunkte) und Linke (zwischen zwölf und 13 Prozentpunkte) im Land ab. Grüne und FDP werden mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit an der Fünfprozenthürde scheitern. Die amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wirkt im Wahlkampf derweil erstaunlich blass. Ihre Partei hatte sich in ihrer Regierungszeit hauptsächlich durch eine Reihe von Finanzaffären im kleinsten Flächenland profiliert. Die Ministerpräsidentin spricht für den Fall einer Wahlniederlage bereits vom persönlichen Rückzug. In den letzten Tagen vor dem Wahltermin, versuchte sie sich gar als Außenpolitikerin, untersagte alle Veranstaltungen des türkischen Präsidenten Erdogan und seiner Minister im Saarland – obwohl keine einzige geplant war.

