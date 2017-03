»Leute glauben, Erdogan sei ein Modernisierer«

Ihre Initiative wirbt seit Wochen in Frankfurt am Main für die Hayir- bzw. Nein-Kampagne, die sich gegen die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei richtet. Über dieses Vorhaben des türkischen Präsidenten Erdogan wird am 16. April abgestimmt. Wie sehen Sie Ihre Chance, sich durchzusetzen?

Es geht bei der Abstimmung um den Wechsel von einem formal demokratischen System zu einer Diktatur. Mit der beabsichtigten Verfassungsänderung wird die Kontrolle der Exekutive, der Judikative und auch der Legislative dem Präsidenten übertragen – der Boden für seine »Alleinherrschaft« wird so bereitet. Meinungsumfragen zufolge wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern geben. Bekanntlich sind solche Umfragen aber nicht verlässlich.

Welche Haltung nehmen in Deutschland lebende Türken dazu ein?

Befürworter der Verfassungsänderung treten mit lauterer Stimme auf. Die Oppositionellen sind hingegen in der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar. Was an der...