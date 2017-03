Krieg führt zu Terror

Nach dem Anschlag in London laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Bei Razzien in London, Birmingham und in anderen Orten nahm die Polizei sieben Personen fest, wie der Chef der Terrorabwehr, Mark Rowley, am Donnerstag mitteilte. Bei dem Angriff am Vortag seien vier Menschen getötet worden, darunter der Attentäter. 29 Opfer würden noch im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand.

Nach Angaben der Polizei hatte der Angreifer am Mittwoch nachmittag mit einem Auto mehrere Fußgänger auf der Westminster-Brücke angefahren. Dabei starben eine Frau und ein Mann. Eine Frau, die über das Brückengeländer stürz...