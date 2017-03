Scheinriese, kurzatmig

Donald Trump ist bei der Interpretation von Fakten bekanntlich eigen. Es nähme deshalb kaum Wunder, würde er sich demnächst als erfolgreicher Sportunternehmer präsentieren. Wie die Dinge außerhalb des Trump-Universums gesehen werden, ist ihm ja für gewöhnlich egal. Vorsorglich sei hier schon mal an die kurze Geschichte der United States Football League (USFL) erinnert. 1982 von US-amerikanischen Unternehmern gegründet, wurde 1983 die erste Saison gespielt. Um nicht in allzu direkte Konkurrenz zum Marktführer in Sachen American Football, der National Football League (NFL), zu geraten, wurden die Spiele im Frühjahr ausgetragen und nicht, wie bei der großen Schwester, im Herbst bzw. Winter.

Besonders gute Erfolgsaussichten wurden der USFL zunächst nicht eingeräumt. Doch überraschenderweise lief die erste Saison gar nicht mal schlecht. Die Besitzer der Teams konnten TV-Verträge mit den Sendern ABC sowie ESPN – damals noch ein relativ unbekannter Spartenkanal –...