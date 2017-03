Re: Ocupa Barcelona

Der Kampf um Wohnraum

Ah, das Fernsehen erwacht, soziale Kämpfe werden abgebildet. »Sie werfen uns auf die Straße, nehmen uns die Arbeit und auch noch das Leben«, sagt ein Opfer dreier Zwangsräumungen in der zweitgrößten Stadt Spaniens, in Barcelona. Es sind keine vermummten, sondern verarmte Bürger, die für ihr Recht auf Wohnen kämpfen. Spanien ist in Europa das Land mit den meisten Zwangsräumungen und mit den meisten leerstehenden Quartiere, eine Folge der Wirtschaftskrise und einer gigantischen Immobilienblase, die vor neun Jahren platzte. Die Spekulation geht weiter. Aber die Menschen wehren sich. Es ist eine Bewegung entstanden, die versucht, Zwangsräumungen zu verhindern. Das »Re:«-Team ...