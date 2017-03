Schlimmer als CETA

Das geplante »Japan-EU-Free-Trade-Agreement« zwischen der EU und Nippon wird bereits seit vier Jahren verhandelt. 17 Runden lang wurde seither darum gerungen, die EU-Japan-Handelsbeziehungen auf die Höhe der neoliberalen Zeit zu bringen. Nur mitbekommen hat’s keiner, die Gespräche laufen geheim, wie immer, wenn es gilt, die Bevölkerungsmehrheit über den Tisch zu ziehen.

Dank der Bundeskanzlerin erblickt nun endlich auch JEFTA das Licht der Öffentlichkeit. Weil sich US-Präsident Donald Trump als Chefprotektionist aufspielt, übt sich Deutschland in demonstrativem Multilateralismus und macht alternative Partnerschaften klar. Am Montag verkündeten deshalb Angela Merkel und ihr japanischer Amtskollege Shinzo Abe auf der IT-Messe Cebit in Hannover, eine zügige Übereinkunft zwischen Europäischer Union und dem Land der aufgehenden Sonne herbeiführen zu wollen.

Erhellendes lieferte schon tags darauf das Netzwerk ATTAC. Den Globalisierungskritikern wurden streng vert...