Wahlsieg im Armenhaus

In Osttimor hat der Kandidat der Partei Fretilin, Francisco »Lú-Olo« Guterres, die Präsidentschaftswahlen in der Inselrepublik Osttimor laut vorläufigem Ergebnis vom Dienstag mit mehr als 57 Prozent aller Stimmen klar gewonnen. Mit ihm wird ein weiterer Veteran des Unabhängigkeitskampfes, der zwischen 1975 und 1999 mehr als 180.000 Menschen das Leben kostete, neues Oberhaupt des jüngsten asiatischen Staates werden. Überraschend deutlich fiel Guterres’ Vorsprung vor seinem einzigen ernsthaften Konkurrenten in einem achtköpfigen Bewerberfeld aus.

Der Fretilin-Kandidat (dessen Partei den Namen der einstigen Unabhängigkeitsbewegung trägt) ließ Bildungsminister António da Conceição von der Demokratischen Partei (PD), der 33 Prozent der Stimmen erreichte, klar hinter sich. Eine Stichwahl, die für den 20. April angesetzt war, wird damit hinfällig.

Weitere sechs Kandidaten hatten sich ebenfalls um das Amt des Regierungschefs beworben. Unter ihnen waren Antonio Mahe...