London oder Brüssel

Die britische Premierministerin Theresa May will am 29. März offiziell den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrags beantragen. Mit diesem Schritt können die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die Modalitäten der Trennung beginnen. Damit jedoch wird auch ein Zerfall des Inselstaats wieder wahrscheinlicher, denn vor allem Schottland will vor dem Hintergrund des »Brexit« erneut über eine Unabhängigkeit abstimmen lassen, nachdem 2014 eine Mehrheit von 55 Prozent für den Verbleib im Vereinigten Königreich votiert hatte. Am Mittwoch debattierte das schottische Regionalparlament über einen Antrag der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP), einen neuen Anlauf zu unternehmen. Bis jW-Redaktionsschluss stand das Abstimmungsergebnis nicht fest, doch eine Mehrheit für ein neues Referendum zeichnete sich ab. Sowohl die SNP als auch die schottischen Grünen befürworten es, dagegen waren Labour, die Kons...