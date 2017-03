US-Bomben töten Flüchtlinge

Vor der am heutigen Donnerstag in Genf beginnenden neuen Runde der Syrien-Friedensgespräche sind bei einem Luftangriff auf ein von Flüchtlingen bewohntes Schulgebäude im Norden des Landes offenbar mindestens 33 Menschen getötet worden. Das berichteten am Mittwoch übereinstimmend die staatliche Nachrichtenagentur SANA sowie die von Oppositionellen in London betriebene »Beobachtungsstelle für Menschenrechte«. Wahrscheinlich seien Jets der US-geführten Koalition für die Bombardierung des von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) kontrollierten Ortes Al-Mansura nahe Rakka in der Nacht zum Dienstag verantwortlich. Unter den Opfern seien auch Kinder, hieß es weiter. Das US-Militär erklärte in einer ersten Stellungnahme, es gebe keine Hinwe...