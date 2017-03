Vorsicht: Sitte!

Einen wunderschönen guten Morgen! Und eines Tages war der Sommer vorbei, abgelöst von einem bösen Herbst, böse vor allem für die großen Klubs in Argentiniens erster Fußballiga Primera División. River Plate kickte gestern nach Redaktionsschluss bei Meister Lanús, die anderen vier Schwergewichte blieben in diesen Tagen allesamt sieglos. Der Racing Club und die Boca Juniors wurden von cordobesischen Elfen verdroschen, der Papstklub San Lorenzo de Almagro ging am Fuße der Anden unter, und Atlético Independiente kam daheim gegen San Martín aus San Juan (Region Cuyo) nicht über eine spröde Nullnummer hinaus, und das beim offiziellen Debüt des Trainers Ariel Holan, der seine Laufbahn vor nicht allzu langer Zeit als Frauenhockeytrainer begann und den silberländischen Fußball jetzt schon revolutioniert hat.

Unterdessen meldeten sich die Newell’s Old Boyz (3:0 im Stadion Marcelo Bielsa gegen Vélez Sarsfield inklusive Hattrick von Ignacio Scocco), Estudiantes de La P...