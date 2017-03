Re: Letzte Zuflucht Waisenhaus

Griechenlands Familien in der Krise

Die Fakten müssen auf den Tisch: Im siebten Jahr des griechischen Schuldendramas ist die Krise auch bei den Jüngsten angekommen. Da der Staat maximal ein Jahr lang Arbeitslosengeld zahlt und eine Grundsicherung wie in Deutschland oder Frankreich erst eingeführt wird, verarmen viele griechische Familien rapide. Manche Eltern können sogar ihre Kinder nicht mehr versorgen. So auch die beiden Athener Mütter Rania Theodoraki und Viktoria Bublienko. Ihre Kinder leben nun nicht mehr bei ihnen, sondern in einem Waisenhaus. So kann Europa nicht bleiben.

Arte, 19.45

Der Mann ohne ­Vergangenheit

