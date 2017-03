Irgendwas liest man ja immer

Mit nunmehr 74 Jahren hat sich der französische Regisseur André Téchiné (ein Kritiker der New York Times nannte ihn unlängst einmal »Post-New Wave«) noch mal um die Siebzehnjährigen gekümmert und seinen neuen Film (Weltpremiere war im Wettbewerb der Berlinale 2016; ein ganz neuer befindet sich derzeit in der Postproduktion) entsprechend »Mit siebzehn« (»Quand on a 17 ans«) genannt.

Der Filmtitel hat sich, damit man gar nicht auf die falsche Fährte kommt, bei dem oft und gern zitierten Gedicht »Roman« von Arthur Rimbaud bedient: »On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.« (Mit siebzehn ist man nicht ernst.) Schullektüre, was sonst?

Peinlicherweise (ich werde anscheinend rapide alt, aber geht es in allen Texten nicht auch irgendwie um Vergesslichkeit?) kann ich mich kein bisschen mehr daran erinnern, ob dieses Gedicht zu Beginn des Films, wenn die Siebzehnjährigen in der Schulklasse gefangen sind, direkt zitiert wird, oder nicht. Ich denke ja. Aber vielle...