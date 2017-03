Heller, Barkowsky, Recknagel

Womit kaum jemand gerechnet hätte: Heute wird André Heller 70. Zu jung, wenn man bedenkt, was er schon alles gemacht hat: TV-Moderator, Autor, Eventmanager, Liedermacher, Friedensaktivist, Schauspieler – das ist noch nicht vollständig. Ein lebhaftes Privatleben kommt dazu. Seine beste Platte? »Verwunschen« von 1980, die auch bei Amiga im Sortiment war. Seine herausragende Filmrolle? Der Felix Mendelssohn-Bartholdy in »Frühlingssinfonie«, 1983 bei der DEFA entstanden. Man darf erwarten, dass er noch genügend Ideen in petto hat, um uns weiterhin zu überraschen.

Erinnert sich noch jemand an die »Spreenixen«? Diese Berliner Artgenossen der attraktiven Arielle bevölkerten bis 1975 das Werbefernsehen der DDR namens »Tausend Tele-Tipps«. Ladislaus Elischer hatte sie entworfen, und ab 19...