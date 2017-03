Skulptural soll es werden

Die Elbphilharmonie reicht ihm noch nicht. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz will höher hinaus. Auf 200 Meter, um genau zu sein. So hoch könnte in etwa ein Hochhaus werden, das nach dem Willen des SPD-Politikers an den Brücken über die Norderelbe, die das Entree zur Innenstadt von Süden her darstellen, gebaut werden soll. »Elbtower« soll es heißen, Büros, vielleicht ein Hotel oder Wohnungen beherbergen, eine Milliarde Euro kosten – aber keinen Cent aus kommunalen Kassen, wird versichert. Seitdem Scholz und Oberbaudirektor Jörn Walter das Projekt am 8. März der Presse vorstellten, tobt in den lokalen Medien die Debatte ums Für und Wider.

Dabei teilt die Mehrheit derer, die sich da äußern, die Euphorie des Bürgermeisters und seines obersten Stadtplaners eher nicht. Mancher glaubt an einen verfrühten Aprilscherz, andere mutmaßen, Olaf Scholz wolle sich ein Denkmal setzen, und am Ende müsse doch wieder der Steuerzahler bluten.

Interessanterweise hatten ...