Gegen Altersarmut

Thailands regierende Militärjunta will sich mit einem Maßnahmenplan, der über die kommenden Monate ausgefeilt werden soll, den Herausforderungen der alternden Gesellschaft stellen. Waren 2015 erst 14 Prozent der Bevölkerung des südostasiatischen Königreiches älter als 60 Jahre, so wird sich der Anteil bereits bis 2025 auf 20 Prozent erhöht haben, errechneten die Finanzbehörden. Dem muss und will die Politik auf geeignete Weise nun verstärkt Rechnung tragen, um Altersarmut in großem Umfang zu vermeiden. So soll, besagt ein Bericht der auflagenstärksten englischsprachigen Tageszeitung Bangkok Post vom Montag, der staatliche Zuschuss für ärmere Rentner demnächst deutlich angehoben werden. Geplant sind monatliche Zahlungen in Höhe von mindestens 1.200 bis 1.500 Baht (etwa 30 bis 40 Euro), so Krisada Chinavicharana, Direktor des dem Finanzministerium unterstehenden Fiscal Policy Office (F...