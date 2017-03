Her mit dem Geld!

Die EU-Finanzminister trafen sich am Montag und Dienstag in Brüssel, unter anderem berieten sie darüber, wie die griechische Regierung zu weiteren Kürzungen gedrängt werden kann. In den nächsten Tagen werde man mit neuer Intensität verhandeln, um die offenen politischen Fragen möglichst rasch zu lösen, sagte Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Montag abend nach Gesprächen mit den Finanzministern der Euro-Zone.

Dijsselbloem ist angezählt, weil seine Sozialdemokraten bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden in der vergangenen Woche 75 Sitze verloren haben und aus der Regierungskoalition fliegen werden. Er dürfte im Sommer seinen Job loswerden. Bis dahin rechnet er damit, kommissarisch das Amt bekleiden zu dürfen, sagte er der FAZ (Montag). Er will sich dafür einsetzen, dass sich die USA aus den Angelegenheiten der EU heraushalten. Die bisherige »Troika«-Konstruktion aus Internationalem Währungsfonds (IWF), Europäischer Zentralbank (EZB) und EU-Kommi...