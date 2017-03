Linke-Politikerin Jelpke zum Familiennachzug

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, kommentierte am Dienstag die Forderungen von Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU), den Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen über März 2018 hinaus auszusetzen:

Die Forderung, den Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge aus Syrien über 2018 hinaus auszusetzen, kann nur noch als widerwärtig bezeichnet werden. Die Unionsparteien opfern erneut die christlichen Werte, die sie zu vertreten vorgeben, einer menschenfeindlichen Abschottungslogik. Singhammer hatte dies damit begründet, es mangele an Wohnraum und Kitaplätzen.

Die Unionsparteien stehen für Sozialabbau, teure Mieten und Herdprämie. Wenn die Union also den Familiennachzug erst dann wieder zulassen will, wenn bezahlbarer Wohnraum sowie Plätze in Kitas und Altenheimen vorhanden sind, dann verschiebt sie diesen auf den Sankt- Nimmerleins-Tag. Dass die SPD diese menschenfeindliche Politik nicht zur Gänze in Frage stel...