Zwei, drei, viele Intranets!

So ein großes Haus, sowenig Personal: Der BND, der Berlins Mitte mit seinem gigantomanischen Hauptquartier zugeklotzt hat, »muss intensiv um junge Hacker werben«, so tagesschau.de am Dienstag. Der Auftrag: Whatsapp und weitere Messenger knacken. Der Geheimdienst weiß nicht mehr, was die Deutschen reden und denken.

An der Datenfront sollte doch eigentlich eitel Sonnenschein herrschen, denn der Umgang der Menschen mit intimsten Details ihres Lebens hat sich in den letzten dreißig Jahren ziemlich gründlich verändert. In den 80ern, als die BRD ihr Staatsvolk aushorchen wollte, reichte die Bekanntgabe einer Volkszählung, um Dutzende Bürgerinitiativen für den Datenschutz aus dem Boden schießen zu lassen. Erst mit etlichen Jahren Verzögerung wurden dann schließlich Fragebögen versandt, die den Schulabschluss und die Pendelstrecke zur Arbeit in Erfahrung bringen wollten. Es half nichts: 1987 wurde zum...