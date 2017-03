Kapital hilft aus

Matteo Renzi war der Publikumsliebling auf dem Gipfel der öffentlichen Unternehmen, den Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan am Wochenende veranstaltete. Und das, obwohl er weder Premier noch Chef des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) mehr ist. Renzi sei laut der Zeitung La Repubblica am Montag vor den Chefs der Staatskonzerne wie Eni und Enel oder der Post aufgetreten, als habe er die PD-Vorwahlen zum neuen Parteichef am 30. April bereits gewonnen.

Das regierungsnahe Blatt ließ zudem durchblicken, dass der noch immer etwa ein Drittel der Wirtschaft umfassende öffentliche Sektor mit seinen Millionen Beschäftigten bereits Einfluss darauf nehme, wer künftig die Geschicke der Regierungspartei lenke. Und da er sich in den drei Jahren seiner Regierungszeit als »Ämterverteiler« betätigt habe, säßen in den »Zentren der ökonomischen Macht die Männer von Renzi«.

Die Mailänder Zeitschrift L’Espresso zog mit dem Beitrag »Renzi und die Katar-Co...